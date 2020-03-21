Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına destek

6 saat önce

Bursaspor taraftarı, şehrin belirli yerlerine astığı pankartlarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

Bursaspor taraftarı, şehrin belirli yerlerine astığı pankartlarla sağlık çalışanlarına destek oldu.


Vatandaşlar, korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkon ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verirken, Bursaspor tarafları da sessiz kalmadı. Teksas Grubu, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi duvarlarına 'Biliyoruz çok Yoruldunuz! Ne sizleri, Ne de emeklerinizi unutmayacağız" pankartı asarak destek oldu. - BURSA

Bursaspor, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

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