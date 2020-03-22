Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek - Son Dakika
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Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından meşale yakarak destek verdi.

Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından meşale yakarak destek verdi.

Bursa'da saat 21.00'de balkonlarına çıkan taraftarlar, sağlık çalışanlarını alkışladı.

Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına moral için ellerindeki yeşil renkli meşaleleri yaktı. Yeşil-beyazlı renklere gönül veren bazı taraftarlar da sokaklardan destek verdi.

Teksas Taraftar Grubu tribün lideri Enes Aydın, yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarına kuvvet diledi.

Aydın, sağlık çalışanlarının zorlu süreçte hastalara yetişmeye çalıştığını anlatarak, "Hepsine ayrı ayrı teşekkür etsek azdır. Ülkemizde böyle bir olayın yaşanması bizi üzse de vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına engel olmamız lazım. Elimizden gelen desteği biz de taraftarlar olarak vermeye çalışıyoruz. Tekrar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:46 Kaynak: AA

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