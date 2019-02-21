Son Dakika Haberleri: Bursaspor Taraftarlarından Yemen'e Yardım

Bursaspor Taraftarlarından Yemen'e Yardım

1 saat önce

Bursaspor taraftarları örnek bir sorumluluk projesine imza atarak Yemen için acil yardım kampanyası düzenledi.

Bursaspor Taraftarlarından Yemen'e Yardım, System.String[]
Bursaspor taraftarları örnek bir sorumluluk projesine imza atarak Yemen için acil yardım kampanyası düzenledi.

Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Yeşil Beyazlı kulübün taraftarları kendi aralarında yardım topladı. Bursaspor taraftarları, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplamış olduğu 130 bin TL'yi Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat aracılığıyla Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal'a teslim etti.

Kemal Özdal yaptığı açıklamada; "Yemen'de yaşanan insani kriz için 'Yemen için ses ver Türkiye' çağrısıyla herkesi harekete geçmeye davet ettik. Bursasporlu kardeşlerimiz Yemen konusunda hassasiyet gösterip bizlerle birlikte bölgeye yardım ulaştırmak istemesinden dolayı bütün Bursaspor taraftarlarına teşekkür ederiz. Bölgede birlikte yapacağımız yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen ve tıbbi yardım ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi Yemenli ailelere, un, pirinç, şeker, konserve, yemeklik yağ ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası, ekmek, içilebilir temiz su, hijyen paketi, ilaç, kurban eti, battaniye ve yatak dağıtımı yapılacak. Tıbbi imkansızlıkların yaşandığı bölgelere ise mobil klinikle ulaşılarak hastaların tedavi ve kontrolleri yaşadıkları kamplarda yapılacak.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 50 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kriz gün geçtikçe derinleşiyor. - YEMEN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

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