Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs TIR'a yaptı: 17 yaralı

BURSASPOR taraftarlarını taşıyan minibüs, Eskişehir'de TIR'a çarptı. Kazada 17 taraftar yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bursaspor'un bu akşam Adanaspor ile oynayacağı maç için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı minibüs, Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakal TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 taraftar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.