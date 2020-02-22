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Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı!
7 saat önce
Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:25
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