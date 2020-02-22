Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! - Son Dakika Spor

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı!

7 saat önce

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı!, System.String[]

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;


Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bursaspor, Aşkale, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:25 
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