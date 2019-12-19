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Bursaspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
6 saat önce
Bursaspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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