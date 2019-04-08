Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile Anlaşma Sağlandığını Açıkladı.

Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile Anlaşma Sağlandığını Açıkladı.

18 dakika önce

Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile Anlaşma Sağlandığını Açıkladı., System.String[]
Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağlandığını açıkladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:59 Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Bursaspor, Spor
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