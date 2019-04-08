Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile Anlaşma Sağlandığını Açıkladı.
18 dakika önce
Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağlandığını açıkladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:59 Kaynak: İHA
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