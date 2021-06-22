Üye Girişi
Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı

22.06.2021 17:14
Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, daha önce anlaşma sağlanan teknik direktör Mustafa Er ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, daha önce anlaşma sağlanan teknik direktör Mustafa Er ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler'in de hazır bulunduğu törende konuşan Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, adaylıklarını açıkladıkları ilk andan itibaren hedeflerinin Mustafa Er ile anlaşmak olduğunu söyledi.

Er'in Bursaspor için yaptıklarının ortada olduğunu belirten Adanur, "Bugün hem Bursaspor'un kendisine karşı vefasını gösteriyoruz hem de tüm camiamızın istediği gibi hocamız ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşmenin başta camiamız olmak üzere, herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Mustafa Er ise söz verdiği için yeşil-beyazlı kulüpte kaldıklarını dile getirdi.

Yönetim kuruluna kendilerine duydukları güvenden ötürü teşekkür eden Er, şöyle konuştu:

"Bu güvene layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Koşulsuz, şartsız biz burada kalıp bu mücadeleyi en sonuna kadar ben ve ekibim götüreceğiz. Bugüne kadar böyle yaptık. Geçen senenin özelinde oyuncu grubumuza teşekkür etmek istiyorum, çok sıkıntılı, sancılı bir süreçte oyuncu grubumuz teknik heyetimiz ve özellikle personelimizle beraber çok sıcak samimi bir ortamda elimizden geldiğince başarılı olmaya çalıştık. Mevcut durumda oyuncularımızın katma değeri kat kat arttı. Önceliğimiz onları koruyarak yola devam etmek. İnşallah sonra ilerleyen adımları atabilmek. İnşallah güzel günleri hep beraber göreceğiz."

Konuşmaların ardından Emin Adanur ve Mustafa Er, resmi sözleşmeyi imzaladı.

"İskelet kadromuzun korunması önceliğimiz"

Mustafa Er, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, iç transferde görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Aradaki küçük pürüzlerin giderilerek bu oyuncuların kulüpte kalacağına inandığını anlatan Er, "İskelet kadromuzun korunması önceliğimiz, onun üzerine inşa edeceğiz. Bu hafta veya önümüzdeki haftada bu süreç netleşir. Mevcut durumda biz hepsinin kalmasını istiyoruz. Birçok teklif konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor ancak ilk etapta tüm ekibimizi koruyarak yola devam etmek istiyoruz. Çok ekstra bir teklif gelir oyuncularımız için, ancak o zaman yönetim kurulu ile değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Er, transferlerle ilgili sorulara, "Transfer engeli olmasaydı, yüzde 70'ini bitirebilirdik." cevabını verdi.

Tahta açıldığı takdirde yapabildikleri en kuvvetli takımı oluşturacaklarını vurgulayan Er, şunları kaydetti:

"Plan projeler her zaman tabelaya bağlı. Şunu net bir şekilde söyleyeyim; kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Kısa vadeli plan, ilk etapta mevcut kadroyu koruyarak, çok fazla yaş aralığına bakmayarak deneyimli ve iyi oyuncularla hak ettiğimiz yere gelebilmek, sonrasında orta vadeli plan devreye girecek. Uzun vadeli planda da yarışmacı bir kimlikle Süper Lig'de zirve mücadelesi veren bir Bursaspor yaratmak. Bunların hepsi birer süreç, adım. En zoru bu sene, daha sonraki sezonları planlayabilmek zor olmayacaktır. Sezona minimum hasarla başlayıp bu seneyi doğru geçebilirsek, sonraki sezonları daha doğru planlayabiliriz. Tahta açılmazsa da elimizden geleni yaparız. Ligin başlangıcı çok önemli. Onları en hazır şekilde tutabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı
Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı

Futbol Federasyonu, Mustafa Er, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak 17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi 16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir 16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü 16:44 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC 16:08 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi 16:06 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
16:34 Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi
16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
16:07 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
16:05 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı         
17:35
Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı         
17:04
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor         
16:46
Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi         
16:44
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu         
16:10
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira para ile bir de not bıraktı 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira para ile bir de not bıraktı         
15:10
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 17:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement