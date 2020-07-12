Bursaspor Teknik Direktör Yardımcısı Taner Alpak: "VAR sistemi TFF 1. Lig'de de olmalı"

Bursaspor Teknik Direktör Yardımcısı Taner Alpak, Menemenspor ile 2-2 beraber kaldıkları maçın ardından, "Yüzde 100 VAR sistemi TFF 1. Lig'de de olmalı" dedi.



TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor sahasında Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından mücadelede kırmızı kart gören Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un yerine, basın toplantısına Yardımcı Antrenör Taner Alpak katıldı. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Alpak, "Çok gol kaçırdık. Nasip, kısmet. Kazansaydık serimiz devam edecekti, böyle icap etti. Berabere kaldık, son hafta Hatayspor ile karşılaşacağız, o maça bakacağız. TFF 1. Lig'de yüzde 100 VAR sistemi olmalı, çünkü aleyhimize verilen penaltı pozisyonuna tekrar tekrar baktık. Koskoca yılın emeği gidebilirdi. Pozisyon el olabilir ama yüzde 100 çizginin dışındaydı. Yazık, günah. Büyüklerimizden bu olayı dikkate almalarını rica ediyoruz" diye konuştu. - BURSA