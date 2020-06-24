Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "İlk maçımıza çıkıp 3 puanı almak istiyoruz" - Son Dakika

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "İlk maçımıza çıkıp 3 puanı almak istiyoruz"

İrfan Buz, Özlüce Tesisleri'nde, yeni takımının başında çıktığı ilk idmandan önce yaptığı açıklamada, Bursaspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, yeşil-beyazlı kulübü özlediğini söyledi.

İrfan Buz, Özlüce Tesisleri'nde, yeni takımının başında çıktığı ilk idmandan önce yaptığı açıklamada, Bursaspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, yeşil-beyazlı kulübü özlediğini söyledi.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı


Bursa'da olmanın kendisini sevindirdiğini belirten Buz, "Sayın Başkan'dan teklifi aldığımda gerçekten hiç düşünmeyerek, özellikle bu durumda, son beş maçımız var, seve seve görevi kabul ettim. Çok mutluyum. Ben pozitif bir insanım. Bu pozitif enerjiyle buradaki insanlardan inanılmaz destek alıyorum." diye konuştu.


Çok çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Buz, şunları kaydetti:


"İlk maçımıza çıkıp 3 puanı aldıktan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz. O enerji ile başlamak istiyoruz. Bazı şeyler nasıl başlıyorsa öyle gider. Bunu yapmak istiyoruz. Çok kaliteli bir takım var burada. Ben bu takıma inanıyorum. Şu andaki pozisyonumuzda, her futbolcumuz çok değerli. Bu final maçlarında, herkesin enerjisinin maksimuma çıkmasına ihtiyacımız var."



Buz, Bursaspor'un şampiyon bir takım olduğunu, bu takımdan biri olduğu için gurur duyduğunu aktardı.


Taraftarın kendilerine inanmasını istediklerini belirten Buz, şunları ifade etti:


"Futbolculara şunu söylemek istiyorum; değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Kendimize bakacağız. Bizim öncelikle ilk maçımız, Adanaspor. Onunla birlikte pozitif bir hava yakalamamız gerekiyor. Takımıma inanıyorum. Severek her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Ben değil, biz varız. Taraftarımız statta olsa benim için çok farklı olur, oyuncularımız için de aynı şekilde. Enerji dolu hayır duaları alarak, gerçekten o desteği hissedeceğiz. Allah'ın izniyle ilk galibiyeti Adanaspor maçı ile alacağız. Tek tek müsabakalara bakacağız. Futbolcularımıza yardımcı olacağım ama eylemi gerçekleştirecek olan futbolcular olacak. Onların da bunu yapacağına kesinlikle inanıyorum."

Özlüce Tesisleri, İrfan Buz, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:30 

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: 'İlk maçımıza çıkıp 3 puanı almak istiyoruz' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:10 Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti 20:40 Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 17:39 Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 03:12:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "İlk maçımıza çıkıp 3 puanı almak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]