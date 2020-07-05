Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: 'Sonuna kadar savaşmak önemliydi'

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.



Son 8 gün içinde önemli 3 maça çıktıklarını belirten Buz, şöyle konuştu:



"Bu maçların hepsini kazanarak 9 puan elde ettik. Bizim için gerçekten çok önemli. Bursaspor olarak buralarda olunması gerekiyor. Altınordu ilk devre bizden daha iyi oynadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Skoru bulmamız gerekiyordu. Takımımız çok iyi mücadele verdi. İstemek ve sonuna kadar savaşmak çok önemliydi. Gittikçe makas daralıyor. Takımımızı tebrik ediyorum. Bizim en büyük eksikliğimiz taraftarımız. Onlar burada olsaydı çok farklı olurdu. Çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Bursaspor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bursaspor'un her zaman daha iyi olması gerekiyor. Tamamen Menemenspor maçına odaklanacağız."



Hüseyin Eroğlu: "İyi oynadığımız bir maçı kaybettik"



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, oynadıkları iyi futbolu netice olarak sonuçlandırabileceklerini ama başaramadıklarını söyledi.



Maça çıkarken kazanmak için sahada olduklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:



"Bursaspor'un iki haftadır bir çıkışı vardı. Maçın ilk yarısında çok üstün bir futbol ortaya koyduk. Rakip yarı alanına götürdüğümüz bir çok pozisyon vardı. Bunları sonuçlandırabilseydik, farklı olabilirdi. İkinci yarı topa sahip olup pas trafiğini ortaya koyarak rakibi oyundan düşürmeye çalıştık. Talihsiz bir sakatlık yaşadık. Üzgünüz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hakimiyet bizdeydi. Fırsatları yakaladık ama yanlış tercihler yaptık. Belki kazanma isteği, hücumda acele ederek gittiğimiz paslar rakibe avantaj sağladı ve kalemizde golü gördük. Bu bizim açımızdan üzücüydü. Gol bulmamız gereken bir maçtı, bulamadık. İyi oynadığımız bir maçı kaybettik."