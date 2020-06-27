Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: 'Zorundaydık ve kazandık' - Son Dakika

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: 'Zorundaydık ve kazandık'

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor'un kaderi açısından önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor'un kaderi açısından önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

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Bugün beraberliğin bile büyük sıkıntılar doğurabileceğini belirten Buz, şöyle konuştu:


"Final niteliğinde maçı kazanmak zorundaydık ve kazandık. Takımımızı tebrik ediyorum. Gerçekten istekliydiler. Kolay değildi, belirli bir süreçte istenilen sonuçlar gelmeyince öz güven kaybı oluyor. Kaliteli bir takımız ama daha çok kazanmamız gerekiyor. Bugün rakibimiz açısından olmazsa olmaz bir maçtı. En önemlisi kazanmaktı."


Coşkun Demirbakan: "Maalesef bugün yine kaybettik"


Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Bursaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.


Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Demirbakan, şunları kaydetti:


"Maalesef bugün yine kaybettik. Bursaspor'da yeni başlayan İrfan hocaya da başarılar diliyorum. Oyun başa baştı. İlk pozisyonlara biz girdik. Yediğimiz golde topun kaleye ilk gelişiydi. Korner golü yedik. Rakibimizin ilk pozisyonuydu. Ondan önce 2-3 pozisyona girdik, atamadık. Ondan sonra gol yedik. Zaman zaman başa baş oynadık. Zaman zaman bilerek geride oynadık. Maç bitti, skor aleyhimizeydi

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 01:34 

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: 'Zorundaydık ve kazandık' - Son Dakika Spor
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