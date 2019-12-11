Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak: Savunma yapmak, küçülmek değildir - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak: Savunma yapmak, küçülmek değildir - Son Dakika Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak: Savunma yapmak, küçülmek değildir

6 saat önce

Giresunspor karşısında çok erken geriye düştüklerini ve hücumu daha dikkatli oynamaları gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Aslında kontrollü oynayabilsek belki rakibin bazı hücum aksiyonlarını kesebilirdim ama öyle kazansaydım eleştirilecektim. O şekilde tatmin olmuyor insanlar.

Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak: Savunma yapmak, küçülmek değildir, System.String[]

Giresunspor karşısında çok erken geriye düştüklerini ve hücumu daha dikkatli oynamaları gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Aslında kontrollü oynayabilsek belki rakibin bazı hücum aksiyonlarını kesebilirdim ama öyle kazansaydım eleştirilecektim. O şekilde tatmin olmuyor insanlar. Oyunun savunma ve hücum tarafını dikkatli oynamanız gerekiyor. Çok erken geriye düştük, bireysel hatalar yaptık. 3-0 olunca tekrardan bir reaksiyon vermek beni sevindirdi. Kazanmak esassa, yatak yorgan giderek kazanılmıyor. Artık daha iyi anlaşıldığımızı düşünüyorum. Savunma yapmak küçülmek değildir. Bunu kabul etmek lazım" dedi.


"SAKİN OLMAK LAZIM"


Ligde karşılaşacakları Altınordu'nun ciddi bir rakip olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Üretkenlik olarak da ciddi bir takım. Genç oyuncuları var. Uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Bu ligde kolay maç yok. Her maç zor ama bu gerçeği kabul etmeliyiz öncelikle. 26 puana çıkıp devre arasına daha iyi girebilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok. Bu yol, uzun bir maraton. Sakin olmak lazım" diye konuştu.


"BURSASPOR'UN MENFAATİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"


Transfer konularına da değinen Koşukavak, şu an bunu konuşmanın zamansız olduğunu dile getirdi. Sürekli oyuncu izlediğini ancak önceliklerinin Bursaspor'un menfaatleri olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, son günlerde gündeme gelen Jires Kembo konusuna dair "Jires konusunda herhangi bir girişim olmadı, ben de sosyal medyadan duydum. O günkü şartlara bakmak lazım. İlk olarak Bursaspor'un menfaatini düşünmek zorundayım. Transfer olur olmaz ama kulübün geleceğini düşünmek daha doğru" görüşlerini paylaştı.


"ALİ AKMAN, ÜLKE FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAK"


Futbolcuların özveride bulunduğunu kaydeden Koşukavak, Selçuk Şahin'in, Kubilay Kanatsızkuş'un iğneyle oynadığını belirterek, oyuncuların zaman zaman hata yapabileceklerini ifade etti. Koşukavak, Ali Akman'ın performansına ilişkin ise, "İnşallah 90 dakika oynayacak konuma gelecek ve şehre, ülke futboluna katkı sağlayacak. Mehmet Zeki Çelik performansı göreceğiz onda da" değerlendirmesinde bulundu.


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Giresunspor, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:25 
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