Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak: "Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak: 'Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak: "Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak:

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Koşukavak, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 6 haftalık yenilmezlik serilerinin iç sahada bozulmasının kendilerini üzdüğünü anlattı.

Takımı motive etmeye çalıştığını aktaran Koşukavak, "Bu ligde kolay maç yok. Daha önce de söyledim. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Savunma yapmak, küçülmek anlamına gelmez. Bazı maçları savunma ağırlıklı oynamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde çok uzun bir yol olduğuna ve radikal kararlar almaları gerektiğine işaret eden Koşukavak, "İstifa etme gibi bir durum yok. Önümüzdeki 3 maçı kazanarak, devre arasına en iyi şekilde girip sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, transfer konusuna değinerek, şöyle devam etti:

"Önce kulübün ekonomik şartlarına bakmak istiyoruz. 'Önce transferi açalım' derlerse bir şeyler yapılacak. Ekonomik anlamda kolay bir durum değil. Devre arasında transfere ihtiyaç var ancak şartlar önemli. Kadro ile alakalı ip uçları vermek doğru değil. Bilinmezliğin kaybolmaması lazım."

"Her hata yapana bir şey söylersek olmaz"

Koşukavak, futbolcu Selçuk Şahin'in açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Selçuk, 'Hata yaptım.' demedi. Çıkmadığı sayı 5 gün değil. Salonda da antrenman yaptı. Üst adalesindeki ezikten dolayı iğne ile sahaya çıktı. Abdullahi Shehu ondan daha fazla antrenmana çıkmadı ancak performansı ortada. Kubilay, ayak kemiğindeki çatlakla oynadı. Oyuncular iyi niyetiyle oynuyor ama her futbolcu, her zaman iyi oynamıyor maalesef. Ben antrenör olarak tolere edeceğim. Başarı böyle gelecek. Her hata yapana bir şey söylersek olmaz. Deneyimli oyuncunun yaptığı hataya takılırsak, arkadan gelen hangi oyuncu başarılı olabilir?"

Jires Kembo'nun takıma transferine ilişkin de Koşukavak, "Kembo konusuyla alakalı yönetim, bana bir şey demedi. O günkü şartlarda gerekiyorsa almak zorundayım. Bursaspor Kulübünün menfaatini gözetmek zorundayım. Bence de öyle olmalıdır. Transfer olur, olmaz ama bu kulübün geleceğini düşünmek bana daha doğru geliyor." yorumunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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