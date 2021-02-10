Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

İki dönem transfer yasağını kaldıramayan ve büyük çoğunluğu altyapısından yetişen futbolculardan kurulu kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, sergilediği futbolla tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu başarının mimarlarından teknik direktör Mustafa Er ise, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki çalıştırıcı, sezon sonunda Bursaspor'un hak ettiği yere çıkacağını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Şartlara rağmen gözle görülür bir başarı örneği gösteren yeşil beyazlıların 41 yaşındaki teknik adamı, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Son olarak 12 eksikle gittiği Giresunspor deplasmanında sergilenen oyunla adından çokça söz ettiren Mustafa Er, şunları söyledi:

"Takımın motivasyonundan ve savaşmasından çok mutluyum. Şanssız zamanlar yaşıyoruz belki ama biz bunu hiçbir zaman kafaya takmıyoruz. Eksiklerimizin arkasına sığınmıyoruz. Bursaspor'da Vakıfköy olduğu sürece eksik oyuncu olmaz. Altınordu ve Giresunspor maçlarını kazanabilirdik. Özellikle lider takım karşısında amatör futbolcuların da yer aldığı kadro ile böylesine bir mücadele örneği göstermek gerçekten gurur verici. Daha öncesinde de kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Bu durumlarla karşılaşmak insanı üzüyor. Bireysel hataları maalesef engelleyemiyoruz. Mental anlamda da mücadele etmek çok önemli. Bizim hala inancımız devam ediyor. Belki oyunumuzun karşılığını alsaydık ilk 2 için konuşabilirdik. Ama şimdi gerçekçi olmamız gerekiyor. Play-Off için savaşımız sürecek. Tuzlaspor maçı bu anlamda da çok önemli. Üst sıralarla makasın açılmaması gerekiyor. Benim en üzüldüğüm nokta, böylesine zorlu şartlarda, gencecik oyuncularımızla sahada koyduğumuz olağanüstü mücadelenin karşılığını puan olarak alamamak oldu. Ama daha önümüzde maçlar var. Bir an önce konsantrasyonumuzu sağlamamız ve gerekli başarılı sonuçları almamız lazım. Bizim takıma olan inancımız tam. Camianın da bize inancı tam olursa başaramayacağımız iş olmaz. Bursaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız."

-İHA-