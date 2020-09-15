Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "İzmir'e kazanmaya gideceğiz" - Son Dakika

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "İzmir'e kazanmaya gideceğiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, ligin ikinci haftasında karşılaşacakları Altınordu maçına ilişkin, "İzmir'e kazanmaya gideceğiz.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er:

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, ligin ikinci haftasında karşılaşacakları Altınordu maçına ilişkin, " İzmir'e kazanmaya gideceğiz. Dirençlerine karşılık vermemiz lazım. Bizim için son derece önemli bir maç." dedi.

Er, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor maçını bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Kulüp yönetiminin transfer tahtasının açılması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Er, "Açılsa da açılmasa da biz elimizden geleni yapacağız. Genç ve tecrübelilerle yolumuza devam edeceğiz. Açılmasa dahi mevcut kadroyla bu hedefe koşmak ve tutunmak istiyoruz. Ne olursa olsun." diye konuştu.

Er, Bursaspor'un vitrinine genç oyuncu çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, "Mesela Ali Akman gibi. Kulübün mali tablosu ortada. Kulübün de maddi kaynak elde etmesi gerekiyor. Bu tip çok oyuncu var. Her anlamda da bu oyunculara o ortamı oluşturmak gerekiyor. Bu hafta İzmir'e kazanmaya gideceğiz. Dirençlerine karşılık vermemiz lazım. Bizim için son derece önemli bir maç. Milli maç arasına kadar kazanabildiğimiz kadar puan kazanmamız lazım. Ondan sonra bahanemiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Bursaspor, Asker, İzmir, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 21:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'İzmir'e kazanmaya gideceğiz' - Son Dakika Spor

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