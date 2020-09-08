Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Ligin başlarında sorun yaşayabiliriz" - Son Dakika

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Ligin başlarında sorun yaşayabiliriz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, ligin başlarında sorun yaşayabileceklerini bildirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er:

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, ligin başlarında sorun yaşayabileceklerini bildirdi.

Yeşil-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Er, ligin başlamasına çok az süre kaldığını ve 1 haftalık görev süresinde ciddi bir mesafe katettiklerini belirtti.

Göreve geldiklerinde Özlüce'de karamsar bir havanın olduğunu vurgulayan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp organizasyonunun nasıl olacağına dair oyuncuların tedirginliği, personelimizin geçen seneden gelen bazı problemleri var, açıkçası bir matem havası vardı. Ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek. Hem içeride hem dışarıda bunlarla alakalı eksiklerimiz olabilir ama mümkün olduğunca ilerlemeye çalışıyoruz."

Takımın fiziksel yönüne de değinen Er, şu görüşleri paylaştı:

"2-3 hafta 40 kişiyle antrenman yapılmış. Burada 40 kişi ile sağlıklı bir ortamda çalışamam, mümkün değil. Bununla alakalı problemlerimiz var. Ligin başlarında sorun yaşayabiliriz. İlk 4 haftayı minimum hasarla atlatabilirsek, milli maç arası olacak. 5. hafta gerçek fotoğrafın ortaya çıkacağını düşünüyorum. İlk 4 hafta biraz daha kontrollü olabiliriz. 5. haftadan sonra gerçek oyun kimliğimizi ortaya koymak en büyük hedefimiz."

Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Er, şunları kaydetti:

"Gidecekse bir oyuncu Bursaspor'a maddi anlamda katkı sağlayabilmeli. Kubilay ayrılacaksa, Bursaspor'un ciddi bir gelir elde etmesi gerekiyor. O ortam oluşursa Kubilay bizimle olmayacak, ama oluşmazsa da sürece bakacağız ne gerektiriyor... Ama şu anki ruh halinin çok sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. Transfer tahtası açılacak mı açılmayacak mı bilmiyoruz. Yönetim kurulumuzun bu noktada çalışmaları sürüyor. Biz mevcut oyuncuların hepsinin kalmasını o yüzden istiyoruz."

Bursaspor'un mali yapıdaki tablosunun ortada olduğuna vurgulayan Er, oyuncularına bu sene acı çekeceklerini söylediğini aktardı.

Transferlerin hepsini arka plana attıklarını belirten Er, mevcut durumu yükseltmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Er, şehrin armaya dönmesini istediklerini ve en büyük amaç ve isteklerinin bu olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, oyunlar, Asker, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 20:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Ligin başlarında sorun yaşayabiliriz' - Son Dakika Spor

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