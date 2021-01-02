Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz" - Son Dakika

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz"

02.01.2021 16:51
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er:

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası soyunma odasında futbolcularına önemli açıklamalar yaptı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası soyunma odasında futbolcularına önemli açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, "Bu takımın arkadaşlığı ve birlikteliği muazzam. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerin hocası olmaktan, bu ekip olarak, çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz" dedi.

TFF 1.Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup eden Bursaspor'da büyük sevinç hakim. Yeşil-beyazlı takımın teknik adamı Mustafa Er, karşılaşma sonrası, soyunma odasında futbolcularına duygu yüklü bir açıklama yaptı. Genç teknik adam şunları söyledi:

"Bu maçın özelinde değil. Maçtan önce de söyledim. Bu konuşmayı yapacaktım. Muazzam bir devre geçirdik. Yetenek evet... Çok yetenekli bir takımız. Ama bu grubun çok büyük yüreği var. Bu takımın arkadaşlığı, bu takımın birlikteliği muazzam. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerin hocası olmaktan, bu ekip olarak, çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık." - BURSA

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz

KEÇİÖRENGÜCÜ, Mustafa Er, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde Rakibiyle kafa kafaya çarpışan Denizlisporlu Rodallega, hastanelik oldu 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler
Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti         
16:40
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Pfizer'a onay veren İngiltere'den ikinci bir hamle! Oxford'un aşısı 'AstraZeneca' 4 Ocak'ta piyasada olacak Pfizer'a onay veren İngiltere'den ikinci bir hamle! Oxford'un aşısı 'AstraZeneca' 4 Ocak'ta piyasada olacak         
15:06
Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış         
14:52
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 16:55:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei