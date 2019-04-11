Son Dakika Haberleri: Bursaspor Teknik Heyeti Sağlık Kontrolünden Geçti

Bursaspor Teknik Heyeti Sağlık Kontrolünden Geçti

1 saat önce

Bursaspor'un yeni teknik heyeti sağlık kontrolünden geçti.

Bursaspor Teknik Heyeti Sağlık Kontrolünden Geçti, System.String[]
Bursaspor'un yeni teknik heyeti sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinden verilen bilgiye göre, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde Mesut Bakkal, Çağdaş Çavuş, Abdullah Kılıç, Sedat Bayrak, Ramazan Çelik ve Murat Çalış'tan oluşan teknik ekibin detaylı kan tahlili yapıldı.

Teknik ekip, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Mesut Bakkal, Bursa, Acıbadem, Bursaspor, Spor
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