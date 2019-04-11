Bursaspor Teknik Heyeti Sağlık Kontrolünden Geçti

Bursaspor
'un yeni teknik heyeti sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün internet sitesinden verilen bilgiye göre, Acıbadem
Bursa Hastanesi'nde Mesut Bakkal
, Çağdaş Çavuş, Abdullah Kılıç
, Sedat Bayrak
, Ramazan Çelik
ve Murat Çalış'tan oluşan teknik ekibin detaylı kan tahlili yapıldı.
Teknik ekip, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.