Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Oyuncularmızla gurur duyuyoruz" - Son Dakika

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Oyuncularmızla gurur duyuyoruz"

02.01.2021 16:23
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan:

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, 1-0 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Bu dönemde gerçekten oyuncularmızla gurur duyuyoruz.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, 1-0 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Bu dönemde gerçekten oyuncularmızla gurur duyuyoruz. Müthiş bir takım savunması örneği ortaya koydular" dedi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bursapor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızla gerçekten gurur duyuyoruz. Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan bir oyuncu grubumuz var. Çok büyük çıkışları var. Bugünkü maç bizim için çok önemliydi çünkü kazanıp üst taraftaki play-off grubuna adım atmak istiyorduk. Bugün de oynucularımız bunu başardı. Rakibimizin 28 puanı vardı, bizim 24. Bugün devreyi 27 puanla bitirdik. Bu anlamda bunu gerçekleştirdiğimiz için, play-off için mutluyuz" diye konuştu.

"Oyuncularmızla gurur duyuyoruz"

Ankara Keçiörengücü'nün maça daha iyi başladığını ifade eden Tan, "Fakat 6. dakikada bir penaltı golüyle öne geçtik. Deplasmanda oynuyoruz, saha sentetik saha, alışık olmadığımız bir saha. Rakip takımın ise antrenman yaptığı ve alışık olduğu bir sahaydı. Sonrasında oyunun kontrolü rakibimizin elindeydi. Biz kontralardan iki daha net pozisyon yakaladık fakat bunları golle sonuçlandıramadık. Devre 1-0 bitti. İkinci yarı yine rakibimizin baskısı ve oyunun kontrolü genelde rakibin elindeydi. Bu dönemde gerçekten oyuncularmızla gurur duyuyoruz. Müthiş bir takım savunması örneği ortaya koydular. Rakibimize ciddi anlamda üst üste pozisyon vermediler. Birkaç pozsiyon olacaktı mutlaka bu kadar baskıdan sonra. Sonuçta genç bir takımız. 6. dakika öne geçip oyunu bu şekilde tutmak, play-off grubunda olabilmek stresi oyuncularımın üstüne mutlaka büyük bir yük olmuştur. Ama sonuçta maçın sonunda çok büyük bir mücadele örneği ortaya koydular. Büyük bir istek, büyük bir arzu, büyük bir enerjiyle 1-0 kazanıp bu zorlu deplasmandan evimize mutlu dönüyoruz. Yeni yıla 3 puanla başlıyoruz ve devre arasına en iyi şekilde hazırlanmak için moralli ve motivasyonlu bir şekilde girdik" açıklamasını yaptı. - ANKARA

KEÇİÖRENGÜCÜ, Bursaspor, Play Off, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: 'Oyuncularmızla gurur duyuyoruz' - Son Dakika Spor


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