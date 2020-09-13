Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı"
- Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı" Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Hazırlık maçı yapmadığımız için oyuncular fiziksel açıdan düştü ve mağlup olduk. Herkese bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı" dedi.
- Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı"
BURSA - Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Hazırlık maçı yapmadığımız için oyuncular fiziksel açıdan düştü ve mağlup olduk. Herkese bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı" dedi.
Bursaspor - Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, ilk yarıyı düşündükleri gibi oynadıklarını belirterek, "İlk yarı rakibiz üçlü savunma oynayacağını tahmin ediyorduk. Uzun toplarla pozisyon aramaya gittiler. Bizde kornerden gol bulduk ve 1-0 öne geçtik. Sonrasında oyuna ortaktık. İkinci yarı gelince erken gol yedik. Golden sonra oyun ortadaydı. Rakip sistem değişikliğine gitti. Direkten dönen topumuz var. O pozisyondan sonra 2. golü yedik. Hazırlık maçı yapmadığımız için fiziksel açıdan oyuncularda düşüş oldu ve 3. golü yedik. Mağlup olduk. Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk" dedi.
Son Dakika Oruç Reis, ikmal ve bakım çalışmalarının ardından faaliyetlerine devam edecek Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Nikola Kalinic'i transfer edecek Vicdansız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle acımasızca dövdü Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı Bakan Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyarıda bulundu: Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak: Bu kadar kolay penaltı çalınmamalı Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Yunanistan'ı tahrik ediyor Kaçırılan şahıs, sokak ortasında çırılçıplak ve elleri kan içinde yardım istedi İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu Kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı