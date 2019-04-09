Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Bursaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

15 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman, görevine bugün başlayan teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü medya mensuplarına açık tutulan idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi.

Hafif sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdullahi Shehu, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Umut Meraş'ın yarın takıma katılacağı öğrenilirken, Shehu'nun ise takıma dönüşünün biraz daha zaman alacağı bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:03 Kaynak: AA

Bursaspor, Trabzonspor, Spor
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