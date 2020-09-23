Bursaspor transfer tahtasını açtırabilirse 4-5 oyuncu alacak - Son Dakika

Bursaspor transfer tahtasını açtırabilirse 4-5 oyuncu alacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, transfer tahtasının açılması halinde, takımı sahiplenecek, önce karakterli, sonra da katkı sağlayabilecek oyuncular alacaklarını belirtti.

Bursaspor transfer tahtasını açtırabilirse 4-5 oyuncu alacak, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, transfer tahtasının açılması halinde, takımı sahiplenecek, önce karakterli, sonra da katkı sağlayabilecek oyuncular alacaklarını belirtti.

Kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Er, takımın son durumunu değerlendirdi.

Şehirle takımın bütünleştiğinde başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Er, transfer tahtasının açılması halinde 4-5 oyuncu alacaklarını söyledi.

Aradıkları oyuncuların özelliklerine değinen Er, "Maddi anlamda büyük beklentileri olmaması gerekiyor. Bazı sıkıntılara göğüs gerebilmeleri gerekiyor. Çünkü mevcut oyuncular bunları bilerek kaldı, biz bunu bilerek geldik. Bu yapının zedelenmemesi için takımı sahiplenecek, önce karakterli, sonra da katkı sağlayabilecek oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Er, santrfor Kubilay Kanatsızkuş'ın kadroda yer almayacağını dile getirdi.

Bir oyuncunun Bursaspor'da oynamak istememesi durumunda kim olduğunun öneminin bulunmadığını dile getiren Er, şöyle devam etti:

"Kubilay'ın süresi de doldu. Ali Akman ile Burak Kapacak bizim için çok değerli. Burak ile alakalı söylentiler var. Bu, Burak'ın performansını etkiledi, dalgalanma yaşıyor. Biz bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz ama süreç bitmese de odaklanması gerekiyor, bu bahane değil. Ali sezona çok iyi başladı, üzerine koyarak devam edecektir. Ali'nin ayrılması taraftarı değilim. Yeni vitrine çıktı, şu an için gerçek değerini bulmayacaktır. Minimum bir yıl daha kalmalı ki değerine yaklaşabilsin. Çok farklı özellikleri olan, çok öz güvenli bir oyuncu, çok da karakterli. Diğer oyuncularımız da arkadan gelecek."

"Saha içi organizasyon ve kondisyon anlamında gerideyiz"

Er, hiçbir rakibi gözlerinde büyütmeden, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Sezonun ilk haftasında mağlup oldukları Adana Demirspor maçında bunun sıkıntılarını çektiklerini kaydeden Er, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok net hedef koymaktansa bu oyuncuları geliştirmek ve üzerine koyarak geliştirmek, saha içinde duruş gösterebilmek... Bizim amacımız bu. Ayrılıkların oyun planını sekteye uğratacağını düşünmüyorum. Üç haftadır beraberiz, tam istediğimizi oynayamıyoruz. Saha içi organizasyon ve kondisyon anlamında gerideyiz, veriler de onu gösteriyor. Takımımız kenetlendiği için Altınordu gibi senelerdir çalışan, birlikte oynayan takıma biz de bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı bazı pozisyon değişiklikleriyle doğru oyunu oynayarak kazandık. Bizim oyun planımızda belli bir düzenimiz olacak. Genel hatlarıyla 6'ncı veya 7'nci haftadan sonra oynatmak istediğimiz oyun sahada net bir şekilde görülecektir."

Altınordu maçında altyapıdan gelen 10 oyuncuya şans verdiklerini hatırlatan Er, altyapı oyuncularının iyi gittiğini ve çok daha iyi olacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor transfer tahtasını açtırabilirse 4-5 oyuncu alacak - Son Dakika Spor

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