Bursaspor transferi duyurdu
11 dakika önce
Bursaspor Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Bursaspor Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuzCanberkYurdakul'un sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmış olup, futbolcumuz sezon sonuna kadarMakedonya LigiekiplerindenFC Shkupitakımına kiralanmıştır." - BURSA
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