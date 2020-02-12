Bursaspor transferi duyurdu - Son Dakika
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Bursaspor transferi duyurdu

11 dakika önce

Bursaspor Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu.

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Bursaspor Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu.


Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel futbolcumuzCanberkYurdakul'un sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmış olup, futbolcumuz sezon sonuna kadarMakedonya LigiekiplerindenFC Shkupitakımına kiralanmıştır." - BURSA

Makedonya, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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