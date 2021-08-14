Bursaspor, transferleri açıklamaya devam ediyor

YENİ sezonun ilk maçına sayılı saatler kala Bursaspor'da transfer açıklamaları devam ediyor.

YENİ sezonun ilk maçına sayılı saatler kala Bursaspor'da transfer açıklamaları devam ediyor. Transfer dönemini hareketli geçiren Bursaspor Kulübü, son olarak Fenerbahçe'den kiralık olarak genç orta alan oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 22 yaşındaki oyuncuya Bursaspor kariyerinde başarılar dilendi. Transfer dönemini hareketli geçiren Bursaspor Kulübü, son olarak Fenerbahçe'den kiralık olarak genç orta alan oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 22 yaşındaki oyuncuya Bursaspor kariyerinde başarılar dilendi. Yeşil beyazlılar daha önce de; Gana asıllı Alman kanat oyuncusu Reagy Ofosu, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu, 31 yaşındaki sol bek Ufuk Budak, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol, 26 yaşındaki eldiven Erhan Erentürk ve Hırvat savunmacı Luka Capan'ı açıklamıştı.



Spor, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Spor › Bursaspor, transferleri açıklamaya devam ediyor - Son Dakika Spor

Son Dakika

İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez

Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi

Tecrübeli yorumcu Altan Tanrıkulu bombayı patlattı: Fenerbahçe, forvet transferini bitirdi

Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi

Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar

Yüz yüze eğitime MEB'den açıklama! Bakan Özer, izlenecek yol haritasını anlattı

Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar

Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi