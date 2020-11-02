Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor - Son Dakika

Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor

02.11.2020 11:31
Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak oynadığı Beypiliç Boluspor mücadelesinde üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Bursaspor, Kasım ayında zorlu karşılaşmalar oynayacak.

TFF 1'inci Lig'de son olarak oynadığı Beypiliç Boluspor mücadelesinde üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Bursaspor, Kasım ayında zorlu karşılaşmalar oynayacak.

4 Kasım Çarşamba günü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Karşıyaka'yı ağırlayacak olan Bursa temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken; ligde de ivme yakalamayı hedefliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada, sahasında Karşıyaka'yı sorunsuz geçmeyi planlayan Bursa ekibi, sonrasında Ankaraspor deplasmanına çıkacak. 16'ncı sıradaki rakibinin 6 puan önündeki Bursaspor, bu sezon ilk kez ligde üst üste iki maç kazanmayı amaçlıyor.TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında ise Bursaspor'un konuğu Adanaspor olacak. Lige iyi bir başlangıç yaparak 12 puan toplayan Adana temsilcisi, ligde de Bursa ekibinin 3 basamak üzerinde yer alıyor. Kasım ayının son haftasında ise Bursaspor, İzmir'de Altay'a konuk olacak. Ligde Giresunspor ve Tuzlaspor maçları, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen İzmir ekibi, mevcut puan cetvelinde 6 maçı geride bırakırken; iki maçı eksik olmasına karşın Bursaspor ile aynı puanda yer alıyor.


Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Beypiliç, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor - Son Dakika Spor


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