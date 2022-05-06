Bursaspor - Ümraniyespor maçı biletleri satışa çıkıyor - Son Dakika
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Bursaspor - Ümraniyespor maçı biletleri satışa çıkıyor

06.05.2022 10:27
Bursaspor - Ümraniyespor maçı biletleri satışa çıkıyor

Bursaspor - Ümraniyespor maçının biletleri bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.

Bursaspor - Ümraniyespor maçının biletleri bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak. Fiyatlar son zamanlarda olduğu gibi 5 TL'den başlarken, 18 yaş altı taraftara ve kadınlara kale arkası tribünleri ücretsiz olacak.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "8 Mayıs Pazar günü saat 16: 00'da Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan B. S. Ümraniyespor maçı biletleri bugün 11.00 itibariyle satışa çıkıyor. Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı çocuklarımıza Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünlerimiz ücretsizdir. Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı çocuklarımıza bilet yüklemesi, stadyum önündeki bilet gişesinden Passolig ve kimlik göstermek suretiyle gününe 7 Mayıs Cumartesi gününe kadar yapılacaktır. Maç günü hiçbir şekilde bilet yüklemesi yapılmayacaktır."

Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: "Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL,Batı Alt Tribünü: 50,00 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL, 1963 Tribünü: 150,00 TL."

(Barış Yalım-İHA)

Bursaspor - Ümraniyespor maçı biletleri satışa çıkıyor
Bursaspor - Ümraniyespor maçı biletleri satışa çıkıyor

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Kaynak: İHA

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