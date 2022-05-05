Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü - Son Dakika
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Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü

05.05.2022 19:42
Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü

Ümraniyespor maçı hazırlıklarını devam eden Bursaspor'da futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekiyor.

Ümraniyespor maçı hazırlıklarını devam eden Bursaspor'da futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü çalışmada geniş alanda çift kale maç yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde geniş alanda çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

(Barış Yalım - İHA)

Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü
Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü
Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü
Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü
Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü - Son Dakika


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