Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Umut Meraş ve Okan Kocuk'tan kâr sağladı
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Bursaspor, Umut Meraş ve Okan Kocuk'tan kâr sağladı

1 saat önce

Bursaspor Kulübü, şu ana dek 3 oyuncu transferinden gelir elde ederken özellikle Umut Meraş ve Okan Kocuk'un satışlarından kar sağladı.

Bursaspor, Umut Meraş ve Okan Kocuk'tan kâr sağladı, System.String[]
Bursaspor Kulübü, şu ana dek 3 oyuncu transferinden gelir elde ederken özellikle Umut Meraş ve Okan Kocuk'un satışlarından kar sağladı. Bu iki oyuncudan bonservis bedellerince yaklaşık 8.5 milyon lira kara geçen yeşil-beyazlılar, Ertuğrul Ersoy'un da satışıyla rakamı yükseltilmeyi amaçlıyor.
Geçen sezonun başında oyuncu satışlarından yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Bursaspor, bu sezon küme düşünce transfer geliri de azaldı. Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan gibi Süper Lig deneyimine sahip oyuncular, alacaklarına karşılık takımdan ayrılırken, yeşil-beyazlı kulüp şu ana dek yalnızca 3 oyuncunun satışından gelir sağladı. Bu isimlerden Umut Meraş 1.3 milyon Euro'ya Le Havre'a, Stephane Badji ise 400 bin Euro'ya Ludogorets'e satıldı, Okan Kocuk da 450 bin Euro'luk fesih bedelini ödeyerek Galatasaray'a gitti. Mevcut rakamlara göre Bursaspor, oyuncu satışlarından 2 milyon 150 bin Euro'yu kasasına koydu.
Bursaspor Kulübü, Okan Kocuk ve Umut Meraş'ın ayrılığında net kar sağladı. Altyapıdan yetişen kaleci Okan, kulübe 450 bin Euro kazandırırken 1 milyon liralık alacağından da feragat ederek ayrıldı. Önceki dönem 2 milyon 250 bin lira bonservis bedeliyle Boluspor'dan alınan Umut Meraş da, bugünkü kur değeriyle 8 milyon lira seviyelerindeki bir rakamla Le Havre'a gitti. Bursaspor'un Türk Lirası bazında bu transferden net karı ise 5 milyon 827 bin seviyelerinde oldu. Bursaspor, Okan Kocuk'tan kazandığı yaklaşık 2.8 milyon lira da eklendiğinde, 8 milyon 627 bin lira civarında bu iki oyuncudan net kar sağladı.
Ancak Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı'nın açıklamasına göre, Umut'un sonraki transferinden yüzde 20 pay, Boluspor'a ödenecek. Bu da 260 bin Euro'ya (bugünkü kur değeriyle 1 milyon 616 bin lira) denk geliyor. Bursaspor Kulübü'nün önceki yönetimi döneminde 880 bin Euro'luk menajerlik ve bonservisi dahil bir bedelle transfer edilen Stephane Badji ise 400 bin Euro'ya satılırken, bu transferden kar elde edilemedi.
Öte yandan, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ertuğrul Ersoy için de görüşmeler sürüyor. Altyapıdan yetişen bu oyuncunun satışından da önemli kar amaçlanıyor.


Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:28 Kaynak: DHA
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