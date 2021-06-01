Bursaspor'un 58. kuruluş yıl dönümünü binlerce taraftar meşalelerle kutladı

Bursaspor Kulübünün 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla binlerce taraftar, meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı.

Yeşil-beyazlı taraftar grupları, gün içinde özellikle sosyal medya üzerinden koordine olup Hüdavendigar Kent Parkı'na geldi.

Burada saatin 21.00'i göstermesiyle binlerce meşale yakılıp, havai fişek gösterisi yapıldı.

Parkın içinde bulunan derenin etrafında yakılan binlerce meşale, adeta görsel şölen oluşturdu.

Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra dağıldı.