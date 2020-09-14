Bursaspor'un acı kaybı - Son Dakika

Bursaspor'da 1966-1978 yılları arasında tam 12 yıl forma giyen efsane kaleci Osman Uçaner vefat etti.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1966-1978 yılları arasında 12 yıl boyunca formamızı terleten, eski kalecimiz Osman Uçaner'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Osman Uçaner'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:32 - Kaynak: İHA
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