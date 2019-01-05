Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un Antalya Kampı Sürüyor

Bursaspor'un Antalya Kampı Sürüyor

56 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Bursaspor'un Antalya Kampı Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.


Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde gruplara ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursa temsilcisi, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Spor
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