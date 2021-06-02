Bursaspor'un borcu açıklandı - Son Dakika

Bursaspor'un borcu açıklandı

Bursaspor Kulübü'nün toplam borcu açıklanırken, borç paydalarındaki en büyük kısmı yönetici alacaklarının oluşturması dikkat çekti.

Bursaspor Kulübü'nün toplam borcu açıklanırken, borç paydalarındaki en büyük kısmı yönetici alacaklarının oluşturması dikkat çekti. 5 Haziran Cumartesi günü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı gerçekleşecek olan Bursaspor Kulübü'nde, mali yapıya ilişkin bilgiler verildi. Bursaspor Kulübü'nün, 31 Mart 2021 tarihi itibariyle toplam borcu 545 milyon 723 bin 987 lira 61 kuruş olarak açıklandı. Kulübün, en fazla borç faktörünü ise yönetici borçlarının oluşturduğu görüldü. Buna göre; yeşil beyazlı kulübün, 169 milyon 311 bin 521 lira 75 kuruşluk yönetici borçları bulunuyor. Akabinde ikinci en büyük borç alanında ise sportif faaliyetler yer alıyor. Kulübün sportif faaliyetler borçları da 111 milyon 795 bin 62 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Bunların yanı sıra; finansal borçlar 109 milyon 280 bin 39 lira 97 kuruş, kamu borçları 57 milyon 117 bin 643 lira 92 kuruş, ticari borçlar 31 milyon 701 bin 878 lira 47 kuruş, bilanço dışı borçlar 50 milyon 15 bin 321 lira 85 kuruş ve diğer borçlar da 16 milyon 502 bin 519 lira 17 kuruş olarak belirtildi. Öte yandan 1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 dönemine ilişkin gelir gider farkı ise 42 milyon 890 bin 709 lira 35 kuruş zarar olarak paylaşıldı. Raporda, 2021 Nisan dönemi kayıtları henüz hazır olmadığından, yönetim kurulunca en son hazırlanabilen 31 Mart 2021 tarihli mali tabloların esas alındığı vurgulandı.


Bursaspor, Haziran, 31 Mart, Borç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un borcu açıklandı - Son Dakika Spor
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