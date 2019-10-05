Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor!
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Bursaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor!

14 dakika önce

Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı oyunu deplasman maçlarına yansıtamıyor.

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Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı oyunu deplasman maçlarına yansıtamıyor.


'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açan, ardından iddialı takım kuran timsah, deplasmanlarda galip gelemiyor.


İlk deplasman maçında Fatih Karagümrük'e 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, ardından Eskişehir deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Ardından timsah deplasmanlarda Adana Demirspor'a 4-1, Altay'a ise 2-1 mağlup oldu.


Bu maçlarda 4 gol atan Bursaspor, kalesinde 9 gol gördü.


Evinde kral


Öte yandan yeşil-beyazlılar, evindeki maçlara ise puan kaybetmiyor.


Bursa'da oynadığı maçlarda taraftarının da desteğini arkasına alan timsah, sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı.


Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 2-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:01 
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