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Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor

2 dakika önce

Bursaspor'un iç sahada bileği bükülmüyor.

Bursaspor'un evinde bileği bükülmüyor, System.String[]

Bursaspor'un iç sahada bileği bükülmüyor. TFF 1. Lig'de şu ana kadar iç sahada 3 karşılaşmada boy gösteren yeşil-beyazlılar, bu maçlarda daha önce Süper Lig'de de rakip olduğu Akhisarspor, Osmanlıspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etmeyi başardı.


Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor, bu sezon iç saha maçlarında rakiplerine şans tanımıyor. 6 haftası geride kalan ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, sahasında şu ana kadar kayıp yaşamadı. Yeniden zirveye sloganıyla lige başlayan timsah, evinde oynadığı maçlarda Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sahasında taraftarının muhteşem desteğini de arkasına alan timsah, önümüzdeki hafta Altay deplasmanından da 3 puan alarak milli araya moralli girmek istiyor. Bursaspor bu hafta aldığı galibiyetle geçtiğimiz haftada aldığı Adana Demirspor yenilgisini unuttururken, puanını da 12'ye yükseltmeyi başardı.


İlk lig maçında gol attı


Öte yandan Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı stoper Mamadou Diarra, ilk lig maçında golle tanıştı. Anıl ile birlikte ilk maçında uyumlu bir futbol ortaya koyan Diarra, Erzurum maçında sahanın en iyi oyuncularından biri olarak yer aldı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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