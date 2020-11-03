Bursaspor'un genç futbolcusu Ali Akman TFF 1. Lig'in zirvesinde

8 haftası geride kalan TFF 1.Lig'de gole en çok katkı yapan futbolcuların zirvesinde Ali Akman yer alıyor. 7 gol, 1 asistlik performansıyla 8 gole doğrudan etki eden 18 yaşındaki futbolcuyu, Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz (7) ve Altay'dan Marco Paixao takip ediyor.

TFF 1.Lig'de 8 hafta geride kaldı. Sezonun en dikkat çeken futbolcusu olan Ali Akman, gollere katkı anlamında ligin zirvesinde yer aldı. Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu, attığı 7 gol ve yaptığı 1 asistle 8 gole doğrudan etki etti. Yeşil beyazlı takımı adeta sırtlayan ve gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından birçok takımın dikkatini çeken Ali Akman'ı, Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz (7), Altay'dan Marco Paixao takip ediyor. Bu 3 ismi yine Bursaspor'un genç futbolcusu Burak Kapacak (6) takip ediyor. Burak, 4 gol attı, 2 asist yaptı. - BURSA