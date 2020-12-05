Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, 4 haftadır suskun

Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın gol orucu 4 haftaya çıktı. 8 haftada 7 gol atan Ali; Ankaraspor, Adanaspor, Altay ve Ümraniyespor maçlarını boş geçti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un bu sezon en çok yıldızı parlayan ismi olan Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor. İlk 8 haftada attığı 7 golle futbolseverlerin dikkatini çeken ve birçok takımın transfer listesinde yer almaya başlayan 18 yaşındaki futbolcu, gol orucunu bozamıyor. Ankaraspor, Adanaspor ve Altay maçlarında fileleri havalandıramayan Ali Akman, dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında da istediği performansı ortaya koyamadı. Genç oyuncu buna rağmen gol krallığında iddialı bir şekilde yoluna devam ederken, 7 gol, 2 asistle de takım içinde skora en çok katkı veren futbolcu olmaya devam etti. - BURSA