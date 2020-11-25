Bursaspor'un genç kalecisi Canberk Yurdakul, galibiyeti yorumladı
25.11.2020 14:07
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in bu sezon ilk kez 1922 Konyaspor maçında sahaya sürdüğü kaleci Canberk Yurdakul, gol yemeden maçı tamamlamanın sevincini yaşarken, karşılaşma sonrası: "Güzel mücadele, güzel oyun ve güzel bir galibiyet" yorumunda bulundu.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in bu sezon ilk kez 1922 Konyaspor maçında sahaya sürdüğü kaleci Canberk Yurdakul, gol yemeden maçı tamamlamanın sevincini yaşarken, karşılaşma sonrası: "Güzel mücadele, güzel oyun ve güzel bir galibiyet" yorumunda bulundu.
Bursaspor'da bu sezon üç kaleci birden sahada boy gösterdi. Yeşil beyazlı takım önce Ataberk Dadakdeniz, ardından da Deniz Aydın'ı Türk futbolunun önüne çıkartırken dün de 1922 Konyaspor'la oynanan kupa maçında Canberk Yurdakul'a kaleyi emanet etti. Teknik Direktör Mustafa Er'in ilk kez şans verdiği genç eldiven, performansıyla da dikkat çekti. Maçı gol yemeden tamamlayan 19 yaşındaki Canberk Yurdakul, şu yorumda bulundu: "Güzel mücadele, güzel oyun ve güzel bir galibiyet. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, herkesin emeğine sağlık." - BURSA
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