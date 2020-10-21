Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat olacak - Son Dakika

Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat olacak

21.10.2020 10:33
Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat olacak, System.String[]

Antrenman esnasında çime takılarak sakatlanan ve çapraz bağları kopan Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel, cuma günü Bursa'da kulüp doktoru tarafından ameliyat edilecek.

Antrenman esnasında çime takılarak sakatlanan ve çapraz bağları kopan Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel, cuma günü Bursa'da kulüp doktoru tarafından ameliyat edilecek.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un genç futbolcusu Vefa Temel, cuma günü Bursa'da ameliyat olacak. Antrenman esnasında çime takılarak sakatlanan ve çapraz bağları kopan 18 yaşındaki futbolcunun önce İstanbul'da ameliyat olacağı söylenirken kulüp doktoru Müjdat Enginsu'nun duruma müdahale ederek ameliyatı üstlendiği öğrenildi. Enginsu, perşembe günü oynanacak olan Menemenspor maçının ardından tekrar Bursa'ya dönecek ve Vefa Temel'in ameliyatını bizzat gerçekleştirecek. Vefa'nın ameliyatının iyi geçmesi durumda 5 ay sonra antrenmanlara başlayacağı, 6 ila 7 ay arasında da sahalara tekrar döneceği bildirildi. - BURSA

Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat olacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bursa, Cuma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat olacak - Son Dakika Spor

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