Üye Girişi
Bursaspor'un genç savunmacısı Taha Altıkardeş: Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez - Son Dakika

Bursaspor'un genç savunmacısı Taha Altıkardeş: Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez

12.07.2021 14:43
Bursaspor'un genç savunmacısı Taha Altıkardeş: Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez, System.String[]

BURSASPOR'un genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, disiplinli bir şekilde çalışarak hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirtti.

BURSASPOR'un genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, disiplinli bir şekilde çalışarak hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirtti. A Takım'da yer almaya başladığı günden itibaren çok heyecanlı olduğunu dile getiren 17 yaşındaki oyuncu, "Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sezon başı hazırlıklarını Afyon'da gerçekleştirdiği kamp ile birlikte sürdürürken; Bursaspor Kulübü Medya Sorumlusu Bartu Kösemsever'in vlog yayınlarındaki konuğu 17 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş oldu.Kampın çok güzel geçtiğini dile getiren genç oyuncu, idmanlara ve maçlara çıkarken yalnızca sahaya konsantre olduğunu belirtti. Henüz 17 yaşında olduğunu ve takımdaki ağabeyleri ve hocalarından öğreneceği çok şeylerin bulunduğunu kaydeden Altıkardeş, "Disiplin bir şekilde çalışmaya devam ederek, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da oynamak istiyorum. Geçtiğimiz sezon neler yaptığımı, takım olarak nasıl mücadele verdiğimizi herkes gördü. Bu sene taraftarımız da tribünlerde olacak. Taraftarımızla daha çok güçleneceğiz. Bursaspor'un büyüklüğünü kimse tartışamaz. Onların desteğini aldıkça çok daha güzel şeyler olacak. Bursaspor var olduğu sürece ümit de vardır" diye konuştu."İLK ZAMANLARDA HÜCUM OYUNCUSU OLARAK OYNUYORDUM"Spor hayatına ilişkin anekdotlar paylaşan genç savunmacı, boyu uzun olduğu için ilk etapta basketbol ile spora başladığını söyledi. 1.88 boyunda olan oyuncu, "Boyum uzun diye okul takımında basketbola seçilmiştim, Bursa'ya dönünce futbola başladım. İlk zamanlarda hücum oyuncusu olarak sağ açıkta oynadım, fazla gol atıyordum o zamanlar. Denenmek için Vakıfköy'e çağrıldım. İlk Bursaspor haberi geldiğinde elim ayağım titredi, Bursaspor çok büyük bir takım, şehrimizin takımı. Çok heyecanlandım. Vakıfköy'e ilk gelişim çok heyecanlıydı, ilk idmana çıktığımda pas atamıyordum heyecandan, daha sonrasında alıştım. Bursaspor kariyerine U-13'te başladım. Bursaspor'a sağ açık olarak gittim ama sonrasında ön libero olarak oynadım" şeklinde konuştu.GALATASARAY MAÇIYLA STOPERDE GÖREV ALDI Galatasaray mücadelesi ile birlikte stoperde görev almaya başladığına işaret eden Altıkardeş, "Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez. Çekirdek aileden bir farkımız yoktu, çok iyi bir arkadaşlık ortamı vardı. Çok iyi bir ortamımız vardı. U-16 zamanında Başakşehir'e karşı yedektim, stoper oyuncumuz kırmızı kart gördü, sonraki hafta Galatasaray ile kritik maçımız vardı. Hocamız ilk kez stoperde forma şansı verdi. Çok heyecanlıydım, olumlu başlayınca özgüvenim yerine geldi. 15'inci dakikada uzaktan gol attım, maçı da 1-0 kazandık. O maçı unutamıyorum" dedi."BURSASPOR'DA KADROYA GİREBİLMEK ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY"Çok fazla çalıştığını ve pes etmenin asla kendilerine yakışmadığını vurgulayan genç oyuncu, A Takım'a katılma sürecini ise şöyle anlattı;"Bir iş için yola çıktıysak sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Hocalarımızdan da bir şeyler öğrenebilmek için elimden geleni yapıyorum. U-17 sezonu geçirdik ama pandemiden dolayı ikinci yarı oynanmadı, oynansaydı güzel başarılar elde edebilirdik. O sezon ölü bir sezondu. Sezon başında heyecan ile A Takım kadrosuna dahil olmayı bekliyordum, kadro açıklandığında ismimi göremeyince çok üzüldüm. Sinirden ağladım, kendime kızdım, neden orada yokum diye. Hocalarımla konuştum eksiklerimi, kötü bir sezon başı oldu. Daha sıkı, çok çalıştım. Ocak ayından önce, A Takım'ın arası vardı. Mustafa hocamız bizi görmek için A Takım'a çağırdı. Küçüklükten beridir hayalimdi Özlüce'de idman yapmak. Güzel bir 2 hafta geçirdik, yoğun bir tempo içerisinde. Antalya kampına dahil edildim, devre arasında. Gayet güzel geçirdiğimi düşünüyorum. Elimden gelen performansı vermeye çalıştım. Kadroda ismimi görünce gururlandım. Ailemi aradım, çok mutlu oldum. Çok heyecanlı bir şekilde odama çıkıp, mutluluktan ağladım. Bursaspor'da kadroya girebilmek çok büyük bir şey. Giresunspor mücadelesi, ilk maçımdı. Çok heyecanlıydım. Çok zor maç olacaktı. İlk resmi maçım, çok karmaşık duygular içerisindeydim. Talihsiz başladık, 2-0'dan sonra çok iyi mücadele verdik eksiklerimize rağmen. Pozisyonlara girdik, değerlendirebilsek galip dönebilirdik. Güzel bir duyguydu, benim için de güzel geçti."

Geçtiğimiz sezon ilk kez A Takım ile birlikte şans bulan genç oyuncu, 14 karşılaşmada forma giydi. Toplamda bin 110 dakika süre alan başarılı oyuncu, bir golün de hazırlayıcısı oldu.


- Bursa
Bursaspor'un genç savunmacısı Taha Altıkardeş: Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez

Futbol Federasyonu, Galatasaray, Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un genç savunmacısı Taha Altıkardeş: Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener'den 15:57 Akşener'den "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı 15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu 14:55 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor 14:21 Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş 14:00 Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş 13:37 Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar 13:22 Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar

Son Dakika Haberleri
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
14:54 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
14:02 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor
13:45 İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
13:40 Tosucuk'un ağabeyi Fatih Aydın için de iade işlemleri başlatıldı! 4 kişilik ekip Uruguay'da
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi         
15:49
5 yıldızlı termal otel bir kez daha icradan satışa çıktı 5 yıldızlı termal otel bir kez daha icradan satışa çıktı         
15:15
Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı         
14:47
Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor         
14:03
Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı         
13:43
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Yüreklerin ağza geldiği an! Kaçan boğa, sahibini altına alıp ezdi Yüreklerin ağza geldiği an! Kaçan boğa, sahibini altına alıp ezdi         
12:36
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor         
10:26
Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı         
23:11
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 16:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'un genç savunmacısı Taha Altıkardeş: Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement