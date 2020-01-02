Bursaspor'un gençleri değerlerini artırdı! Ali ve Emirhan...

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, her ne kadar hedeflediği puanın gerisinde olsa da bazı oyuncuları performanslarıyla birlikte değerini artırmayı bildi.



Forma şansı bulduğu maçlar ve performansları göz alındığında Kubilay Kanatsızkuş, kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Diarra, Emirhan Aydoğan, Ali Akman ve Jani Atansov gibi genç oyuncular değerlerini kademeli olarak artırdı.



ALİ VE EMİRHAN ÖNE ÇIKTI



Ligin ilk yarısında en çarpıcı yükseliş Ali Akman'dan geldi. Sezon başında 50 bin Euro'luk değere sahip genç yetenek, attığı goller ve performansıyla birlikte değerini 8 kat artırdı ve 400 bin Euro'ya ulaştı. Bir diğer genç yetenek Emirhan Aydoğan da, geçtiğimiz yıl olan 50 bin Euro'luk değerini 8 kat artırarak 400 bin Euro'ya ulaştı. Son güncellenen veriler ışığında Kubilay Kanatsızkuş 750 bin Euro (100 bin Euro artış), Çağlar Şahin Akbaba 400 bin Euro (100 bin Euro artış) ve Mamadou Diarra 450 bin Euro (200 bin Euro artış) ile yükselişteki diğer isimler oldu.



TECRÜBELİLERİN DEĞERİ DÜŞTÜ



Bursaspor'da deneyimli oyuncuların değerlerinin istikrarlı düşüşü de dikkat çekti. Kariyerinde bir dönem 6 milyon Euro'luk değere ulaşan Yevgen Seleznov'un bugünkü değeri 400 bin Euro olarak belirlendi. 2015 yılının ardından kariyerinde düşüşe geçen Özer Hurmacı'nın da o günlerdeki 4.5 milyon Euro'luk değeri bugünlerde 350 bin Euro'ya geriledi. Bir dönem performansıyla lige damga vuran Iasmin Latovlevici'nin değeri 300 bin Euro, kariyerinin son zamanlardaki Selçuk Şahin'in değeri ise 100 bin Euro olarak gösterildi.



