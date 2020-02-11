Bursaspor'un golleri 14 oyuncudan geldi

TFF 1'inci Lig'in en golcü ekiplerinden Bursaspor'da 14 isim rakip fileleri havalandırdı.

TFF 1'inci Lig'deki son maçta deplasmanda aldığı 4-2'lik Osmanlıspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, pek çok farklı oyuncusundan gol katkısı alıyor. Ligde 21'inci hafta sonunda attığı 32 golle, Adana Demirspor'un (38) ardından en fazla gol sevinci yaşayan ekip olan Bursa temsilcisinde, bu goller 14 farklı oyuncudan geldi. Sezon başından bu yana gol yollarını çeşitlendiren ve hücumda birçok yıldız ismi öne çıkan Bursaspor, üçüncü basamakta zirve yarışını sürdürüyor.