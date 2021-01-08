Son dakika haberi | Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde - Son Dakika

Son dakika haberi | Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde

08.01.2021 11:00
Son dakika haberi | Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde, System.String[]

Son dakika haberleri: Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich'in kadrosuna katmayı düşündüğü Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın muhtemel transferinden yetiştiği kulüp Bursaspor da pay alacak.

Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich'in kadrosuna katmayı düşündüğü Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın muhtemel transferinden yetiştiği kulüp Bursaspor da pay alacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ozan Tufan transferini beklemeye başladı. Maddi anlamda zor günler geçiren yeşil beyazlı kulüp, alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'ye transferinin gündeme gelmesinin ardından gözünü İstanbul'a çevirdi. Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich'in kadrosuna katmak için hareketi geçtiği 26 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den ayrılması durumda Bursaspor da bu transferden pay alacak. Yeşil beyazlı kulüp, bonservis bedelinin yaklaşık yüzde 3.5'unu dayanışma payı olarak kasasına koyacak. Ozan Tufan, 2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu bir dönem kiralık olarak Alanyaspor forması da giymişti.

-İHA-

Son dakika haberi | Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Bursaspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla teki gösterdi Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Son Dakika! İstanbul'da metrobüs yoluna giren tır nedeniyle E-5'te trafik durdu Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 22 yaralı
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor         
10:59
Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı         
10:47
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı         
09:48
Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu         
09:37
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti         
08:21
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 11:47:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei