Bursaspor'un hocası İbrahim Üzülmez:

İbrahim Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "heyecanı" sevdiklerini ve yine bir son dakika golüyle maçı kazandıklarını dile getirdi.



Maçın ilk yarısının zor geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını vurgulayan Üzülmez, şöyle konuştu:



"İlk yarı rakip daha etkili oldu. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Fiziksel anlamda iyi çalışmalarımıza rağmen ikinci devrenin ilk maçı olduğu için sıkıntılar yaşanabiliyor. İkinci yarıda farklı bir kimlikle sahaya çıktık. Son dakikaya kadar golü kovalayan bir Bursaspor vardı. Daha arzulu ve inançlı oynadık. İyi niyetli olup çalıştıktan sonra son dakikada da olsa Allah yardım ediyor. Bu durum ne kadar böyle devam eder, bilmiyorum ama sıkıntı yaşarız. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Oyuncularımın niyeti iyi ama kalitelerini daha fazla ortaya çıkarmaları gerekiyor oyun sonlarında. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu lig kolay değil. Mücadeleci bir lig. Zaman zaman acı çekeceğiz. İki maçtır son dakikaya kadar çekiyoruz. Sonuç olarak kazanıyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Yeni gelen oyuncularla beraber daha iyi olacağız. Rakibimiz de iyi mücadele etti onlara başarılar diliyorum."



Ömer Erdoğan: "Uzatmalarda yediğimiz gol bizi çok çok üzdü"



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maça istedikleri gibi başladıklarını ama gol yedikten sonra durumun değiştiğini söyledi.



Dikkatsizliğin gole neden olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Uzatmalarda yediğimiz gol bizi çok çok üzdü. İlk yarı golden sonra oyunun kontrolü neredeyse hep bizdeydi. Pozisyonlara girdik. Topun bizde olmasını sağladık ve pozisyon şansı tanımadık. Oyuncularıma devre arasında böyle devam ettiğimiz sürece gol bulabileceğimizi söyledim ve öyle de oldu. Golü bulduk ama burada rakip taraftar maçı aldı diyebilirim. İnanılmaz desteklediler takımlarını. Tamamen ikinci golde dikkatsizlik ve kontrolsüzlükten şansız bir gol yedik. Oyuncularımın mücadelesi, niyetinden ve gayretinden memnunum. Daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki haftalarda umarım iyi bir çıkış yakalarız.



