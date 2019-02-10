Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un İstanbul Kabusu: Galibiyet Özlemi 24 Maça Çıktı

Bursaspor'un İstanbul Kabusu: Galibiyet Özlemi 24 Maça Çıktı

1 saat önce

Bursaspor'un Beşiktaş yenilgisinin ardından İstanbul ekiplerine karşı ligdeki galibiyet hasreti 24 maça çıktı.

Bursaspor'un İstanbul Kabusu: Galibiyet Özlemi 24 Maça Çıktı, System.String[]


Bursaspor'un Beşiktaş yenilgisinin ardından İstanbul ekiplerine karşı ligdeki galibiyet hasreti 24 maça çıktı. Ayrıca yeşil beyazlılar, İstanbul'da oynadığı son 12 maçı da kazanamadı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Bursaspor, İstanbul takımlarına karşı şanssızlığını bir kez daha kıramadı. Şu an Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yla oynadığı maçlarda galibiyete hasret kaldı. Beşiktaş mücadelesi ile birlikte Bursaspor'un ligde yer alan İstanbul ekiplerine karşı galibiyet özlemi 24 maça çıkarken, yeşil beyazlılar bu ekiplerden Kasımpaşa'yı son olarak 25 Eylül 2016'da Bursa'da oynanan mücadelede Kasımpaşa'yı 1-0'lık skor ile yenmişti. Bu mücadelelerde 17 kez rakiplerine kaybeden yeşil beyazlılar, 7 karşılaşmada ise rakipleriyle puanları paylaştı.

İSTANBUL'DA DA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor benzer bir grafiği İstanbul deplasmanlarında da sergiliyor. İstanbul'da son olarak 9 Eylül 2016'da oynanan Fenerbahçe maçında yüzü gülen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, sonraki 12 İstanbul deplasmanında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte özellikle Bursaspor'un 10 yenilgisi dikkat çekerken, sadece 2 kez rakipleriyle puanları paylaştı. Bu sezona da 2-1'lik deplasmanda Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Samet Aybaba'nın öğrencileri, Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Bursaspor, 22'nci hafta sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının ardından bu kez bir başka İstanbul ekibi Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:07 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Beşiktaş, Bursaspor, İstanbul, Spor
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