Bursaspor'un kalecisi Ataberk Dadakdeniz: "Çok özlemişim" - Son Dakika

Bursaspor'un kalecisi Ataberk Dadakdeniz: "Çok özlemişim"

05.11.2020 22:36
Bursaspor'un kalecisi Ataberk Dadakdeniz:

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşıyaka önünde tur atlamasında büyük rol oynayan kaleci Ataberk Dadakdeniz, sakatlıktan sonra formasını çok özlediğini söyledi.

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşıyaka önünde tur atlamasında büyük rol oynayan kaleci Ataberk Dadakdeniz, sakatlıktan sonra formasını çok özlediğini söyledi.

Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle haftalardır sahalardan uzak kalan Ataberk Dadakdeniz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada formasına kavuştu. Penaltılara kalan mücadelede kurtardığı penaltı atışıyla takımını bir üst tura taşıyan genç file bekçisi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sakatlığımdan sonra tekrar kavuştum formama. Çok özlemişim."

-İHA-

Bursaspor'un kalecisi Ataberk Dadakdeniz: Çok özlemişim
Bursaspor'un kalecisi Ataberk Dadakdeniz: Çok özlemişim

Türkiye Kupası, uzak filmi, Karşıyaka, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'un kalecisi Ataberk Dadakdeniz: 'Çok özlemişim' - Son Dakika Spor


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