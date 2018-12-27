Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un Kalesini 3 İsim Korudu

Bursaspor'un Kalesini 3 İsim Korudu

1 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle kalesinde en az gol yiyen üçüncü takım olan Bursaspor'da 17 maçta kaleyi 3 isim korudu.

Bursaspor'un Kalesini 3 İsim Korudu, System.String[]
Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle kalesinde en az gol yiyen üçüncü takım olan Bursaspor'da 17 maçta kaleyi 3 isim korudu.

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle ligde en az gol yiyen 3. takım. Teknik Direktör Samet Aybaba, bu sezonun ilk yarısında kalede 3 isme görev verdi. Sezonun ilk 3 maçında timsahın kalesini Harun Tekin korudu. Tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleye Okan Kocuk geçti. 12 lig maçında kaleyi koruyan Kocuk, ilk maçlardaki performansı ile takdir topladı. Milli takıma kadar yükselen Kocuk'un formsuzluğun ardından kaleyi genç Muhammed Şengezer devraldı. Son 2 maçta takımın kalesini koruyan Şengezer, 1 gol yedi. Ligin ikinci yarısında Kocuk ile Şengezer arasında forma rekabetinin artması bekleniyor.

Ligin en az gol yiyen 3. takımı

Öte yandan Bursaspor ligde en az gol yiyen 3. takım. İlk yarı itibariyle Medipol Başakşehir 8, Evkur Yeni Malatyaspor 16, Bursaspor ise 17 gol kalesinde gördü. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon kalesini 5 maçta gole kapattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:34 Kaynak: İHA

Samet Aybaba, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü Görevine Getirildi Beşiktaş, Şenol Güneş'in Sözleşmesini Yenileme Kararı Aldı

2018'de En Fazla Konuşulan Teknik Direktör, Fatih Terim Oldu Cleveland'ın Mağlup Olduğu Maçta Milli Oyuncu Cedi Osman, 10 Sayıyla Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:06:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'un Kalesini 3 İsim Korudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]