Bursaspor'un Karacabey Belediyespor'la yapacağı maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Bursaspor'un yarın akşam deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynaması planlanan hazırlık maçının, ev sahibi takımın bir personelinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bursaspor'un yarın akşam deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynaması planlanan hazırlık maçının, ev sahibi takımın bir personelinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur. Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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