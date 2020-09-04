Bursaspor'un Karacabey Belediyespor'la yapacağı maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur.
Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur. Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi
Son Dakika Günlük burç yorumları 4 Eylül 2020 Cuma ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak