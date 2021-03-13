Bursaspor'un konuğu Ankaraspor

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, pazar günü saat 19.00'da sahasında Ankaraspor'u konuk edecek.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın akşam Ankaraspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım için de büyük önem arz eden karşılaşmayı Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Muhammet Yumak yapacak. Dördüncü hakemlik görevinde ise Necati Selçuk Şahin yer alacak. Son 7 haftada 4 puan toplayarak alt sıralara gerileyen ve Play-Off şansını çok zora sokan Bursaspor, bu maçı kazarak tekrar umutlanmak isterken, Ankaraspor ise ateş hattından kurtulabilmek için seri galibiyetlerin başlangıcını yapmak istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan Ankaraspor-Bursaspor mücadelesi 1-1 sona ermişti. - BURSA